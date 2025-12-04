Dialogo Regione-Comune De Poli elogia il metodo bipartisan ma rilancia sulle opere da realizzare
Dopo l'apertura del neo Presidente della Regione, Alberto Stefani, rispetto al sostegno per finanziare opere come l'Arco di Giano con i fondi che potrebbero arrivare dagli emendamenti alla legge di bilancio, il Sindaco di Padova, Sergio Giordani, ha usato toni come sempre equilibrati ma che fanno. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
IL FINANZIAMENTO PER SANT'AMANZIO FRUTTO DEL DIALOGO COSTRUTTIVO TRA COMUNE E REGIONE LAZIO. L’Amministrazione commenta l'arrivo di 500.000 euro per la sistemazione dell'antica chiesa, grazie a una richiesta portata avanti con gran - facebook.com Vai su Facebook
Dialogo Regione-Comune, De Poli elogia il "metodo bipartisan" ma rilancia sulle opere da realizzare - «Condividiamo necessità di fondi per finanziare il completamento dell’Arco di Giano e per il raddoppio della Strada regionale 308, ma rimarchiamo l’importanza del rafforzamento della Strada provincial ... Da padovaoggi.it
Elezioni Campania, basta scontri: ora riparta il dialogo Comune- Regione - È una regola antica, quasi fisiologica, che in Campania è divenuta ... Si legge su ilmattino.it
Stoccata di Manfredi a De Luca dopo la vittoria: “Con Fico, ci sarà rapporto Comuni-Regione” - " viene chiesto al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi al suo arrivo al comitato elettorale di Roberto Fico. Come scrive napolitoday.it
Napoli, dallo stadio alle regate. Dialogo Fico-Manfredi: «Ora basta polemiche» - Prima, quasi un lustro fa, con l’ex Governatore Vincenzo De Luca i conti - Segnala ilmattino.it
Roberto Fico: “Dalla mia regione parte la risposta alla destra. De Luca? Dialogo schietto” - Roma, 15 novembre 2025 – Roberto Fico, volto storico del M5s, candidato governatore in Campania per il campo largo, partiamo dalla gente: che sentimenti sta incontrando in questo suo viaggio? Segnala quotidiano.net
Aurelia Bis a Imperia, Ioculano: “Il mancato ascolto da parte di Comune e Regione porta ai ricorsi” - Imperia – Il mancato dialogo del Comune di Imperia e della Regione porterà a un allungamento dei tempi del cantiere dell’Aurelia Bis. Segnala ilsecoloxix.it