Dialogo Regione-Comune De Poli elogia il metodo bipartisan ma rilancia sulle opere da realizzare

Dopo l'apertura del neo Presidente della Regione, Alberto Stefani, rispetto al sostegno per finanziare opere come l'Arco di Giano con i fondi che potrebbero arrivare dagli emendamenti alla legge di bilancio, il Sindaco di Padova, Sergio Giordani, ha usato toni come sempre equilibrati ma che fanno. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Dialogo Regione-Comune, De Poli elogia il "metodo bipartisan" ma rilancia sulle opere da realizzare - «Condividiamo necessità di fondi per finanziare il completamento dell'Arco di Giano e per il raddoppio della Strada regionale 308, ma rimarchiamo l'importanza del rafforzamento della Strada provincial ...

