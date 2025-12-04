Diaconato femminile | per ora nessuna possibilità

ABBONATI A DAYITALIANEWS La decisione della Commissione di studio. Al momento non è prevista l’ammissione delle donne al diaconato inteso come grado del sacramento dell’ordine. È questa la posizione che emerge dalle conclusioni ufficiali della Commissione incaricata di analizzare il tema in questi anni su mandato di Papa Francesco. La lettera resa pubblica dal Pontefice. La valutazione è contenuta in una relazione inviata a Leone XIV dalla Commissione presieduta dal cardinale Giuseppe Petrocchi. Il documento è stato reso pubblico per volontà dello stesso Papa, segno della rilevanza e della delicatezza della questione affrontata. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

