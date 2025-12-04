Diabete e obesità a Como | oltre 44mila pazienti e più bambini a rischio la città punta sulla prevenzione

A Como sono oltre 44.000 le persone con diabete, pari al 7,61% dei residenti. Una cifra significativa, legata anche ai determinanti sociali e agli stili di vita urbani. È quanto emerso durante l’incontro del 3 dicembre a Palazzo Cernezzi, nell’ambito del progetto internazionale Cities for Better. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Diabete e obesità a Como: oltre 44mila pazienti e più bambini a rischio, la città punta sulla prevenzione

Scopri altri approfondimenti

AL CONGRESSO AMD MOLISE LE SFIDE TERAPEUTICHE E DIGITALI NELLA CURA DI DIABETE E OBESITÀ L'innovazione sia in campo terapeutico, sia in quello dell'intelligenza artificiale applicata alla diabetologia, al centro del XVIII° congresso regionale Vai su Facebook

Como in salute, mercoledì l’ultimo incontro. Si parla di diabete - Il diabete sarà al centro mercoledì 26 novembre alle 17 alla Biblioteca Comunale di Como dell’ultimo incontro della quinta edizione ... espansionetv.it scrive

Diabete. In Italia oltre 4 milioni di casi con spesa e consumo di farmaci in crescita. Ma un paziente su 4 non segue correttamente le terapie - Secondo la Relazione sul diabete 2024 del Ministero della Salute, il diabete colpisce circa il 6,2% della popolazione italiana con una prevalenza in aumento soprattutto al Sud. Scrive quotidianosanita.it

Oltre il pregiudizio sul diabete: una campagna per superare lo stigma sociale - I risultati di una nuova survey presentata a Roma mettono in evidenza che anche commenti quotidiani come questi possono far ... Si legge su tg24.sky.it

Diabete, in Italia ne soffrono oltre 4 milioni di persone - Dal Colosseo all'Arco di Costantino, dal Teatro Marcello a Piazza della Repubblica, sono dieci i luoghi simbolo di Roma che si sono accesi di blu ieri sera, vigilia della World Diabetes Day (WDD). Riporta rainews.it

Giornata mondiale Diabete, Lions in oltre 1000 piazze italiane - La prevenzione è la prima cura: è con questo messaggio che i Lions italiani tornano, anche nel 2025, a mobilitarsi in occasione della Giornata Mondiale del Diabete, il 14 novembre, e per tutto il mese ... Riporta ilmessaggero.it

Diabete e spending review. Ecco gli esami di laboratorio ad alto rischio inappropriatezza. Diabetologi Sid: “Possibili risparmi di oltre 50 mln” - Presi in considerazione oltre 20 parametri di laboratorio richiesti troppo spesso alle persone con diabete. Si legge su quotidianosanita.it