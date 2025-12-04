Devastata ancora la scuola Salvemini a Napoli distrutti addobbi di Natale dei bimbi | quinto raid in 10 giorni

Fanpage.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Devastata per la quinta volta in 10 giorni la scuola “Scialoja Cortese Rodinò” di Barra, con i plessi Salvemini e Caruso. Questa volta distrutte le decorazioni di Natale. I sindacati scrivono al sindaco: "Situazione inaccettabile. Subito telecamere e vigilanza". 🔗 Leggi su Fanpage.it

