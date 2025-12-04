Tempo di lettura: 2 minuti Nuova aggressione a un agente nel carcere di Avellino. A darne notizia Troise Raffaele, Responsabile Segreteria Gau Uilpa Polizia Penitenziaria Avellino Bellizzi. S embrerebbe che, nel pomeriggio di ieri, un detenuto recatosi in infermeria abbia avuto un diverbio con un Agente e, in seguito, si sia scagliato contro quest’ultimo aggredendolo. Fondamentale è stato l’intervento della Sorveglianza Generale e del personale accorso in aiuto del collega. Il Poliziotto è stato trasportato presso l’ospedale Moscati per le cure del caso. Chiediamo provvedimenti esemplari e che fungano da deterrente nei confronti di detenuti che si rendono protagonisti di aggressioni in danno al personale di Polizia Penitenziaria i quali, come in questo caso, hanno la sola “colpa” di voler far rispettare le regole penitenziarie e, dunque, di fare il proprio lavoro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Detenuto si fa portare in infermeria e aggredisce il personale