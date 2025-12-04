Detenuto muore nel trasporto in ospedale la procura indaga

Indagini della procura sulla morte di un detenuto. Nunzio Filiberto, 53 anni, era ristretto al carcere di Gazzi ed è deceduto l'uno dicembre durante il trasporto d’urgenza in ospedale dopo un malore. La moglie, tramite i propri legali, ha presentato una denuncia chiedendo di accertare eventuali. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Detenuto muore nel trasporto in ospedale, la procura indaga

