design del green goblin in spider man look ufficialmente confermato dalla marvel

il ritorno di green goblin in “spidey e i suoi fantastici amici” stagione 4. Nel panorama delle produzioni dedicate al personaggio di Spider-Man, il ruolo di Green Goblin si distingue come uno dei villain più iconici e amati dal pubblico. Recentemente, questa celebre nemesi fa il suo ingresso nella nuova stagione della serie animata “Spidey e i suoi fantastici amici”, offrendo ai fan una rinnovata interpretazione del personaggio. La rappresentazione visiva del villain, molto fedele al suo aspetto fumettistico, riporta alla mente i tratti più riconoscibili del personaggio, enfatizzando l’estetica di un design che si adatta al tono più leggero della serie per bambini. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

