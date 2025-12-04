derubarono tre ragazzini nove mesi di lavori utili

Sono accusati di aver accerchiato tre ragazzini, minacciandoli e costringendoli a consegnare loro due borselli e un cappellino firmati. Una delle vittime, nel tentativo di opporsi alla richiesta, aveva rimediato uno schiaffo al volto. Per due dei quattro presunti responsabili, il tribunale per i minorenni ha disposto la messa alla prova: nove mesi di lavori socialmente utili. Gli altri due imputati, invece, andranno a processo a gennaio. I fatti che vedono protagonisti i quattro ragazzini, tra i 15 e i 16 anni, risalgono al 23 maggio. Come aveva raccontato anche il padre di una delle vittime, il figlio con due amichetti era in un centro commerciale di Corciano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

