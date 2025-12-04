Depuratore di Benevento ok al progetto dal Commissario Mastella | Ringrazio Fatuzzo traguardo storico
Tempo di lettura: < 1 minuto “Il Commissario unico alla Depurazione Fabio Fatuzzo ha firmato con l’ad di Sogesid Errico Stravato il via libera al progetto definitivo per il depuratore di Benevento. Ringrazio il Commissario Fatuzzo che aveva preannunciato questo atto nella conferenza stampa a Palazzo Mosti di pochi giorni fa: c’è stata dall’inizio una efficiente sinergia istituzionale”, lo dichiara il sindaco di Benevento Clemente Mastella. “La città avrà il depuratore, cosa che non era mai accaduta con le precedenti amministrazioni: raggiungiamo un traguardo storico che finalmente porterà Benevento sugli standard ambientali di livello europeo”, conclude il sindaco Mastella. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
