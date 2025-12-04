Depuratore di Benevento c’è l’approvazione del progetto definitivo | investimento da 47 milioni
Tempo di lettura: 2 minuti Questa mattina a Roma l’on. Fabio Fatuzzo, Commissario Unico alla Depurazione e al Riuso delle acque reflue, ed Errico Stravato, Amministratore Delegato di Sogesid, la Società di ingegneria ambientale dello Stato, hanno sottoscritto l’approvazione del progetto definitivo del nuovo Depuratore di Benevento. L’intervento, del valore complessivo di 47 milioni di euro, è stato affidato dal Commissario Unico Fabio Fatuzzo a Sogesid, che ne curerà l’intero iter con il metodo “chiavi in mano”, dall’affidamento alla consegna dei lavori. Il bando della gara d’appalto sarà pubblicato nei prossimi giorni, mentre l’apertura del cantiere è prevista entro la prossima primavera, con una durata complessiva dei lavori stimata in tre anni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Approfondisci con queste news
Il sindaco di Benevento: “Con la realizzazione del depuratore, del museo Egizio e del Parco Streghe potremo determinare il salto di qualità". - facebook.com Vai su Facebook
Benevento, depuratore: si attende l’ok e intanto via agli espropri - Affidamento del maxi appalto da 50 milioni e via ai lavori arriveranno a cavallo della fine dell’anno. Si legge su ilmattino.it
Depuratore a Benevento, svolta vicina: ma mancano 12 milioni - C’è il progetto definitivo del depuratore comunale, e a giorni sarà sottoposto alla Regione per la Valutazione di impatto ambientale. Segnala ilmattino.it
Depuratore a Benevento: c'è l'ok al progetto. Mastella "risultato storico" - E' arrivato stamane il via libera dell'Ente idrico campano al progetto, che contempla un costo complessivo di 36 milioni di euro a ... Segnala msn.com