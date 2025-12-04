Tempo di lettura: 2 minuti Questa mattina a Roma l’on. Fabio Fatuzzo, Commissario Unico alla Depurazione e al Riuso delle acque reflue, ed Errico Stravato, Amministratore Delegato di Sogesid, la Società di ingegneria ambientale dello Stato, hanno sottoscritto l’approvazione del progetto definitivo del nuovo Depuratore di Benevento. L’intervento, del valore complessivo di 47 milioni di euro, è stato affidato dal Commissario Unico Fabio Fatuzzo a Sogesid, che ne curerà l’intero iter con il metodo “chiavi in mano”, dall’affidamento alla consegna dei lavori. Il bando della gara d’appalto sarà pubblicato nei prossimi giorni, mentre l’apertura del cantiere è prevista entro la prossima primavera, con una durata complessiva dei lavori stimata in tre anni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Depuratore di Benevento, c’è l’approvazione del progetto definitivo: investimento da 47 milioni