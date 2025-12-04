Depositata perizia su unghie di Chiara

11.40 In merito alle tracce genetiche estrapolate dalle unghie di Chiara Poggi non è possibile stabilire se provengano da Dna depositato sotto o sopra le unghie della vittima e quali siano le momodalità di deposizione perché si sia verificato (per contaminazione, per trasferimento avventizio diretto o mediato)" e infine quando sia avvenuta la deposizione" stessa. Così la perizia di Denise Albani sull' omicidio di Garlasco,in cui si sostiene che "non si può stabilire con rigore scientifico" la fonte di provenienza. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

'Dna compatibile con Sempio ma risultato non affidabile'. Così la perizia depositata oggi sul delitto di Chiara Poggi #ANSA Vai su X

Svolta su Garlasco, perizia depositata: arriva l’annuncio dal tribunale. Cosa succede adesso - facebook.com Vai su Facebook

Garlasco, la perizia conferma: “Il Dna sotto le unghie di Chiara è compatibile con la linea paterna di Sempio” - La perizia depositata ieri della biologa genetista Denise Albani alla giudice Daniela Garlaschelli conferma: "Il Dna sotto le unghie di Chiara Poggi ... Come scrive fanpage.it

Garlasco, la perizia sul Dna: «Tracce sulle unghie di Chiara Poggi riconducibili a Sempio» - Garlasco, la perizia sul Dna: «Tracce sulle unghie di Chiara Poggi riconducibili alla linea maschile della famiglia Sempio». Si legge su lettera43.it

Garlasco, la perizia conferma: il Dna è di Sempio ma il risultato non è affidabile. «Non si può dire se è sopra o sotto le unghie di Chiara» - La nuova analisi sul Dna del caso Garlasco mostra 12 marcatori compatibili con la linea maschile di Andrea Sempio, ma questo non significa che sia del tutto riconducibile a lui. Da msn.com

Garlasco, la conferma dalla perizia della genetista Denise Albani: “Il Dna sulle unghie di Chiara Poggi attribuibile alla linea paterna di Andrea Sempio” - Consegnata alla Procura la relazione di oltre 90 pagine, dove tuttavia si evidenzia come sia impossibile arrivare dall'analisi del cromosoma Y all’identificazione “di un singolo soggetto” ... Da ilgiorno.it

La perizia sulle unghie di Chiara Poggi è stata depositata, attesa per le conclusioni della genetista - Il 18 dicembre la discussione sugli esiti della perizia eseguita dalla genetista della Polizia di Stato Denise Albani ... ilfattoquotidiano.it scrive

Garlasco, depositata la perizia. Gli elementi a carico di Sempio secondo la Procura - Leggi su Sky TG24 l'articolo Garlasco, depositata la perizia. Secondo tg24.sky.it