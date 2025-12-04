Deplano Zazzeri Di Pietro e Curtis | terzo oro per l' Italia agli Europei di nuoto in vasca corta con la 4x50 stile libero mista

È un'altra serata vincente per l'Italia del nuoto. Oggi, giovedì 4 dicembre, Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri, Silvia Di Pietro e Sara Curtis hanno conquistato la medaglia d'oro nella 4x50 stile mista agli Europei in vasca corta di Lublino, in Polonia.Deplano, Zazzeri, Di Pietro e Curtis hanno. 🔗 Leggi su Today.it

