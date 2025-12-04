L’inchiesta Inail di ottobre 2025: calano gli incidenti sul lavoro, crescono le malattie professionali. Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’Inail nei primi dieci mesi del 2025 sono state 432.950, in lieve aumento rispetto alle 429.916 del 2024 (+0,7%). In occasione di lavoro: 350.849 (+0,2%).. In itinere: 82.101 (+2,8%).. Studenti: 64.391 (+4,7%).. Malattie professionali: 81.494 (+10,2%).. Il dato più rilevante riguarda le malattie professionali, cresciute del 60% rispetto al 2019. Patologie osteo-muscolari e nervose restano le più diffuse, segnalando un problema strutturale di ergonomia e condizioni di lavoro. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Denunce infortuni, l’Italia tra stabilità e nuove emergenze