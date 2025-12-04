Dentro il fantastico presepe di via Parisio dove il tram è già in funzione | VIDEO

Nel presepe di via Parisio 50 spunta anche il tram, completo di cantieri, deviazioni e una Garisenda impalcata. Piera Cavazza, residente storica del quartiere Savena e autrice dell’opera, mescola tradizione e attualità trasformando il suo villaggio natalizio in una piccola mappa di Bologna. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

