Delusi dai big di Sanremo? Elodie Emanuela Fanelli e Claudia Pandolfi scatenate al karaoke fanno impazzire il web | il video

Se siete tra coloro che sono rimasti delusi dall’annuncio dei big del prossimo Festival di Sanremo, stamattina gli elfi di Babbo Natale vi hanno portato una sorpresa che vi piacerà molto: Elodie, Emanuela Fanelli e Claudia Pandolfi che si esibiscono sulle note dei Ricchi e Poveri, alle Giornate Professionali di Cinema 2025. Ok, Sorrento non è Sanremo (ma è bellissima e al posto dei fiori ha le delizie al limone) ma queste tre ragazze ci hanno regalato una performance che vale almeno due edizioni del festival di Carlo Conti. elodie ed emanuela fanelli che ballano a braccetto sarà perché ti amo pic. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Delusi dai big di Sanremo? Elodie, Emanuela Fanelli e Claudia Pandolfi scatenate al karaoke fanno impazzire il web: il video

