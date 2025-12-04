Delitto Postiglione giudizio abbreviato e perizia psichiatrica per il giovane accusato di omicidio
Rito abbreviato condizionato a una perizia psichiatrica sul giovane, appena diciottenne, accusato dell’omicidio di Salvatore Postiglione, il muratore 56enne ucciso a coltellate il 7 novembre all'alba in un parcheggio di Foligno, nella zona della Paciana. I consulenti dovranno accertare se il. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
