Delitto Postiglione giudizio abbreviato e perizia psichiatrica per il giovane accusato di omicidio

Rito abbreviato condizionato a una perizia psichiatrica sul giovane, appena diciottenne, accusato dell’omicidio di Salvatore Postiglione, il muratore 56enne ucciso a coltellate il 7 novembre all'alba in un parcheggio di Foligno, nella zona della Paciana. I consulenti dovranno accertare se il. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Omicidio Postiglione, perizia psichiatrica per il 18enne in carcere - Lo ha deciso il collegio del tribunale dei minori di Perugia (unico togato Giuseppina Arcella), accogliendo così la richie ... Si legge su umbria24.it

