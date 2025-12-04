Delitto Garlasco Tg1 | dna sotto unghie Poggi compatibile con linea paterna Sempio

Lapresse.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La perizia depositata ieri dalla genetista Denise Albani sul femminicidio di Chiara Poggi conferma: “Il dna sotto le unghie di Chiara Poggi è compatibile con la linea paterna di Andrea Sempio “. Lo rende noto il Tg1 sui propri canali social, postando anche la foto di una delle pagine della perizia. L’agente della polizia scientifica, nominata dal gip Daniela Garlaschelli per gli accertamenti genetico-forensi sul  dna sulle unghie di Chiara Poggi  da confrontare con quello di  Andrea Sempio, ha inviato ieri una mail ai consulenti delle difese del 37enne di Voghera, della Procura di Pavia, della famiglia Poggi e della difesa di Alberto Stasi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

delitto garlasco tg1 dna sotto unghie poggi compatibile con linea paterna sempio

© Lapresse.it - Delitto Garlasco, Tg1: dna sotto unghie Poggi compatibile con linea paterna Sempio

Scopri altri approfondimenti

delitto garlasco tg1 dnaDelitto Garlasco, Tg1: dna sotto unghie Poggi compatibile con linea paterna Sempio - La perizia depositata ieri dalla genetista Denise Albani sul femminicidio di Chiara Poggi conferma: "Il dna sotto le unghie di Chiara Poggi è compatibile con ... Come scrive lapresse.it

delitto garlasco tg1 dnaDelitto di Garlasco, la perizia conferma: «C’è il Dna di Sempio sulle unghie di Chiara Poggi» - Dai calcoli biostatistici «con supporto moderatamente forte/forte e moderato» il profilo genetico trovato sulle unghie di Chiara Poggi è compatibile con la ... Scrive msn.com

delitto garlasco tg1 dnaGarlasco, la perizia conferma: “Il Dna sotto le unghie di Chiara è compatibile con la linea paterna di Sempio” - La perizia depositata ieri della biologa genetista Denise Albani alla giudice Daniela Garlaschelli conferma: "Il Dna sotto le unghie di Chiara Poggi ... Scrive fanpage.it

delitto garlasco tg1 dnaGarlasco, il dna sulle unghie di Chiara è di Sempio ma il risultato non è affidabile: «Impossibile identificare un singolo soggetto» - La nuova analisi sul Dna del caso Garlasco mostra 12 marcatori compatibili con la linea maschile di Andrea Sempio, ma questo non significa che sia del tutto riconducibile a lui. Scrive ilmattino.it

Delitto di Garlasco, la nuova perizia conferma: "Dna sulle unghie di Chiara Poggi compatibile con quello di Sempio" - Nella giornata di ieri è stato consegnato il documento ufficiale (secretato) con i risultati delle analisi: la dura reazione della difesa ... Lo riporta libero.it

delitto garlasco tg1 dnaDelitto di Garlasco, l’ex pm in tv: “Vediamo cosa salta fuori” - Sia delle indagini sul suo conto che su quelle da lui svolte su Sempio. Scrive newsmondo.it

Cerca Video su questo argomento: Delitto Garlasco Tg1 Dna