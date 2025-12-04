Delitto Garlasco Tg1 | dna sotto unghie Poggi compatibile con linea paterna Sempio

La perizia depositata ieri dalla genetista Denise Albani sul femminicidio di Chiara Poggi conferma: “Il dna sotto le unghie di Chiara Poggi è compatibile con la linea paterna di Andrea Sempio “. Lo rende noto il Tg1 sui propri canali social, postando anche la foto di una delle pagine della perizia. L’agente della polizia scientifica, nominata dal gip Daniela Garlaschelli per gli accertamenti genetico-forensi sul dna sulle unghie di Chiara Poggi da confrontare con quello di Andrea Sempio, ha inviato ieri una mail ai consulenti delle difese del 37enne di Voghera, della Procura di Pavia, della famiglia Poggi e della difesa di Alberto Stasi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Delitto Garlasco, Tg1: dna sotto unghie Poggi compatibile con linea paterna Sempio

