Delitto Garlasco dna sotto unghie Poggi compatibile con linea paterna Sempio

La perizia depositata ieri dalla genetista Denise Albani sul femminicidio di Chiara Poggi conferma: “Il dna sotto le unghie di Chiara Poggi è compatibile con la linea paterna di Andrea Sempio “. Lo rende noto il Tg1 sui propri canali social, postando anche la foto di una delle pagine della perizia. L’agente della polizia scientifica, nominata dal gip Daniela Garlaschelli per gli accertamenti genetico-forensi sul dna sulle unghie di Chiara Poggi da confrontare con quello di Andrea Sempio, ha inviato ieri una mail ai consulenti delle difese del 37enne di Voghera, della Procura di Pavia, della famiglia Poggi e della difesa di Alberto Stasi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Delitto Garlasco, dna sotto unghie Poggi compatibile con linea paterna Sempio

Approfondisci con queste news

Delitto di Garlasco. Denise Albani, perita del Tribunale di Pavia, ha depositato oggi la perizia sul dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi. Il commento di Milo Infante. bit.ly/Guarda-Ore14 Vai su Facebook

La nuova inchiesta sul delitto di #Garlasco. Acquisite dalla Procura di Pavia alcune foto inedite, scattate di fronte casa Poggi il giorno dell'omicidio, 18 anni fa. In 2 di esse appare Andrea Sempio. "Attestano la sua versione", dice il suo avvocato. Giuseppe Lisi Vai su X

Delitto Garlasco, Tg1: dna sotto unghie Poggi compatibile con linea paterna Sempio - La perizia depositata ieri dalla genetista Denise Albani sul femminicidio di Chiara Poggi conferma: "Il dna sotto le unghie di Chiara Poggi è compatibile con ... Si legge su lapresse.it

Delitto di Garlasco, la perizia conferma: il Dna sotto le unghie di Chiara Poggi "compatibile con la linea paterna di Sempio" - Il Dna trovato sotto le unghie di Chiara Poggi sarebbe compatibile “con la linea paterna di Andrea Sempio”. milanotoday.it scrive

Garlasco, la perizia conferma: “Il Dna sotto le unghie di Chiara è compatibile con la linea paterna di Sempio” - La perizia depositata ieri della biologa genetista Denise Albani alla giudice Daniela Garlaschelli conferma: "Il Dna sotto le unghie di Chiara Poggi ... Da fanpage.it

Garlasco, la conferma dalla perizia della genetista Denise Albani: “Il Dna sulle unghie di Chiara Poggi attribuibile alla linea paterna di Andrea Sempio” - Consegnata alla Procura la relazione di oltre 90 pagine, dove tuttavia si evidenzia come sia impossibile arrivare dall'analisi del cromosoma Y all’identificazione “di un singolo soggetto” ... Secondo ilgiorno.it

Garlasco, il dna sulle unghie di Chiara è di Sempio ma il risultato non è affidabile: «Impossibile identificare un singolo soggetto» - La nuova analisi sul Dna del caso Garlasco mostra 12 marcatori compatibili con la linea maschile di Andrea Sempio, ma questo non significa che sia del tutto riconducibile a lui. Secondo ilgazzettino.it

Ore 14 Sera, colpo di scena su Garlasco: il movente e il DNA di Sempio sotto le unghie di Chiara Poggi - puntata ricca di novità con Milo Infante: dalle foto inedite, alle indiscrezioni choc sulla perizia di Albani. Riporta libero.it