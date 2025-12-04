Delitto di Garlasco unghie tagliate e reperti mescolati | ecco cosa oggi non si potrebbe più fare

Garlasco (Pavia) – Come si lavorava al tempo e come lavora oggi, diciotto anni dopo quel terribile agosto del 2007, con l’omicidio di Chiara Poggi a segnare come uno spartiacque. L’autopsia della 26enne di Garlasco viene eseguita il 16 agosto, all’obitorio dell’Ospedale di Vigevano, dal medico legale Marco Ballardini, consulente della procura di Vigevano, Il 5 novembre Ballardini firma la consulenza tecnica. Il taglio delle unghie . “Ciascuna delle due mani – annota – è introdotta in un sacchetto di cellophane, chiuso al polso mediante alcuni giri di nastro adesivo”. E più avanti: “Rimossi gli involucri in cellophane dalle mani, che appaiono imbrattate di sangue parzialmente essiccato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Delitto di Garlasco, unghie tagliate e reperti mescolati: ecco cosa (oggi) non si potrebbe più fare

Contenuti che potrebbero interessarti

Delitto di Chiara Poggi a Garlasco, nella relazione di Denise Albani sui campioni genetici una sola certezza: i due aplotipi misti parziali hanno una compatibilità ''forte'' o "moderatamente forte" con Andrea Sempio. Ma il risultato dei calcoli biostatistici non è "cer - facebook.com Vai su Facebook

Delitto di Garlasco, la nuova perizia: "Il Dna sulle unghie di Chiara Poggi compatibile con la famiglia Sempio ma risultato non affidabile" #4dicembre #garlasco #sempio Vai su X

Delitto di Garlasco, unghie tagliate e reperti mescolati: ecco cosa (oggi) non si potrebbe più fare - L’autopsia di Ballardini: plastica sulle mani e forbici sconsigliate dalle linee guida. Come scrive msn.com

Garlasco, la perizia sul Dna sulle unghie di Chiara Poggi: “Forte compatibilità con famiglia Sempio, nessuna certezza d’identificazione” - La nuova perizia rileva compatibilità del DNA con la famiglia Sempio ma esclude l'identificazione individuale sotto le unghie di Chiara Poggi ... ilfattoquotidiano.it scrive

Delitto di Garlasco, la perizia conferma: il Dna sotto le unghie di Chiara Poggi "compatibile con la linea paterna di Sempio" - Il Dna trovato sotto le unghie di Chiara Poggi sarebbe compatibile “con la linea paterna di Andrea Sempio”. Scrive milanotoday.it

Delitto di Garlasco, la perizia conferma: “C’è il Dna di Andrea Sempio sulle unghie di Chiara Poggi” - La perizia della genetista Denise Albani che però precisa: "Non è un risultato certamente affidabile" Sulle unghie di Chiara Poggi ci sono tracce di Dna compatibili con quello di Andrea Sempio: è quan ... tpi.it scrive

Delitto di Garlasco, la perizia conferma: «C’è il Dna di Sempio sulle unghie di Chiara Poggi» - Dai calcoli biostatistici «con supporto moderatamente forte/forte e moderato» il profilo genetico trovato sulle unghie di Chiara Poggi è compatibile con la ... Segnala gds.it

Delitto di Garlasco, depositata la perizia sul dna sotto le unghie - Le anticipazioni dei giorni scorsi avevano confermato una compatibilità tra il profilo genetico trovato sulle lunghe di Chiara Poggi e il Dna di Sempio, per ... Riporta laprovinciapavese.gelocal.it