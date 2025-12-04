Delitto di Garlasco sugli tutti gli altri reperti Dna di Alberto Stasi e Chiara Poggi Sugli acetati delle impronte nessun profilo utile

Acquisiti i dati finali dei test sulle unghie di Chiara Poggi, la genetista della Polizia di stato Denise Albani ha redatto le conclusioni anche su tutti gli altri reperti come da richiesta della giudice per le indagini preliminari, Daniela Garlaschelli, nell’ambito dell’incidente probatorio. Come è ormai noto, su gli altri reperti è stato rilevato il Dna di Chiara Poggi e Alberto Stasi, l’allora fidanzato poi condannato in via definitiva. Sugli “acetati” delle impronte rinvenute sulla “scena del crimine”, una sessantina in tutto, non è stato trovato sangue, né sono stati estrapolati profili genetici utili per comparazioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Delitto di Garlasco, sugli tutti gli altri reperti Dna di Alberto Stasi e Chiara Poggi. Sugli acetati delle impronte nessun profilo utile

