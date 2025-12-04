Delitto di Garlasco la perizia sul Dna sulle unghie di Chiara Poggi | Nessuna identificazione individuale su compatibilità forte su Sempio

Una compatibilità genetica, come già emerso nei giorni scorsi, ma non un’identificazione. È questo il cuore della nuova perizia depositata nell’incidente probatorio sul delitto di Garlasco, in cui la genetista forense Denise Albani ha analizzato il materiale biologico rinvenuto sotto le unghie di Chiara Poggi, la giovane uccisa il 13 agosto 2007. Quel Dna “misto, incompleto e non attribuibile” come già definito dalla genetista non potevano che portare all’impossibilità di una identificazione individuale. Una evidenza che Albani aveva già chiarito. Compatibilità di linea paterna, non identità individuale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Delitto di Garlasco, la perizia sul Dna sulle unghie di Chiara Poggi: “Nessuna identificazione individuale” su compatibilità “forte” su Sempio

