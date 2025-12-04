Delitto di Garlasco la perizia conferma | C’è il Dna di Andrea Sempio sulle unghie di Chiara Poggi
Sulle unghie di Chiara Poggi ci sono tracce di Dna compatibili con quello di Andrea Sempio: è quanto emerge dalla perizia della genetista Denise Albani e dai dattiloscopisti Domenico Marchigiani e Giovanni Di Censo richiesta dalla procura di Pavia nell’ambito dell’incidente probatorio volto a far luce sul delitto di Garlasco. Il Dna ritrovato è compatibile con la linea genetica maschile della famiglia Sempio anche se, tuttavia, secondo quanto scrive l’esperta non è stato possibile “addivenire a un esito di identificazione di un singolo soggetto”. Una corrispondenza, quella tra il materiale genetico trovato sulle unghie della vittima e il Dna del nuovo indagato, che la genetista definisce nella perizia “moderatamente forteforte e moderato”. 🔗 Leggi su Tpi.it
