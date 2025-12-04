Delitto di Garlasco la perizia conferma | C’è il Dna di Andrea Sempio sulle unghie di Chiara Poggi

Tpi.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sulle unghie di Chiara Poggi ci sono tracce di Dna compatibili con quello di Andrea Sempio: è quanto emerge dalla perizia della genetista Denise Albani e dai dattiloscopisti Domenico Marchigiani e Giovanni Di Censo richiesta dalla procura di Pavia nell’ambito dell’incidente probatorio volto a far luce sul delitto di Garlasco. Il Dna ritrovato è compatibile con la linea genetica maschile della famiglia Sempio anche se, tuttavia, secondo quanto scrive l’esperta non è stato possibile “addivenire a un esito di identificazione di un singolo soggetto”. Una corrispondenza, quella tra il materiale genetico trovato sulle unghie della vittima e il Dna del nuovo indagato, che la genetista definisce nella perizia “moderatamente forteforte e moderato”. 🔗 Leggi su Tpi.it

delitto di garlasco la perizia conferma c8217232 il dna di andrea sempio sulle unghie di chiara poggi

© Tpi.it - Delitto di Garlasco, la perizia conferma: “C’è il Dna di Andrea Sempio sulle unghie di Chiara Poggi”

Scopri altri approfondimenti

delitto garlasco perizia confermaDelitto di Garlasco, la perizia conferma: “C’è il Dna di Andrea Sempio sulle unghie di Chiara Poggi” - La perizia della genetista Denise Albani che però precisa: "Non è un risultato certamente affidabile" Sulle unghie di Chiara Poggi ci sono tracce di Dna compatibili con quello di Andrea Sempio: è quan ... Scrive tpi.it

delitto garlasco perizia confermaDelitto Garlasco, Tg1: dna sotto unghie Poggi compatibile con linea paterna Sempio - La perizia depositata ieri dalla genetista Denise Albani sul femminicidio di Chiara Poggi conferma: "Il dna sotto le unghie di Chiara Poggi è compatibile con ... Come scrive lapresse.it

delitto garlasco perizia confermaGarlasco, la perizia conferma: “Il Dna sotto le unghie di Chiara è compatibile con la linea paterna di Sempio” - La perizia depositata ieri della biologa genetista Denise Albani alla giudice Daniela Garlaschelli conferma: "Il Dna sotto le unghie di Chiara Poggi ... Secondo fanpage.it

Delitto di Garlasco, la nuova perizia conferma: "Dna sulle unghie di Chiara Poggi compatibile con quello di Sempio" - Nella giornata di ieri è stato consegnato il documento ufficiale (secretato) con i risultati delle analisi: la dura reazione della difesa ... Scrive libero.it

delitto garlasco perizia confermaDelitto di Garlasco, la perizia conferma: «C’è il Dna di Sempio sulle unghie di Chiara Poggi» - Dai calcoli biostatistici «con supporto moderatamente forte/forte e moderato» il profilo genetico trovato sulle unghie di Chiara Poggi è compatibile con la ... Lo riporta msn.com

delitto garlasco perizia confermaGarlasco, depositata perizia sul Dna su unghie di Chiara Poggi/ Caso Palmegiani: offrì parere a difesa Stasi - Delitto di Garlasco, Albani ha depositato la perizia sul Dna su di Chiara Poggi. Segnala ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Delitto Garlasco Perizia Conferma