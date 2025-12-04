Delitto di Garlasco la nuova perizia | Il Dna sulle unghie di Chiara Poggi compatibile con la famiglia Sempio ma risultato non affidabile
Secondo l'esperta Denise Albani, il materiale biologico analizzato è insufficiente per poter attribuire il profilo genetico a una persona specifica. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
