Delitto di Garlasco la nuova perizia | Il Dna sulle unghie di Chiara Poggi compatibile con la famiglia Sempio ma risultato non affidabile

Secondo l'esperta Denise Albani, il materiale biologico analizzato è insufficiente per poter attribuire il profilo genetico a una persona specifica. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

