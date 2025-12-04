Delitto Cella la sentenza non prima del 15 gennaio

Si torna in aula il prossimo 18 dicembre con la relazione di Giovanni Roffo, legale dell’imputata Annalucia Cecere. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Delitto Cella, la sentenza non prima del 15 gennaio

