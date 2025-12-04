Delitto Cella la sentenza non prima del 15 gennaio

Ilsecoloxix.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si torna in aula il prossimo 18 dicembre con la relazione di Giovanni Roffo, legale dell’imputata Annalucia Cecere. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

delitto cella la sentenza non prima del 15 gennaio

© Ilsecoloxix.it - Delitto Cella, la sentenza non prima del 15 gennaio

Approfondisci con queste news

delitto cella sentenza primaDelitto Cella, la sentenza non prima del 15 gennaio - Si torna in aula il prossimo 18 dicembre con la relazione di Giovanni Roffo, legale dell’imputata Annalucia Cecere ... Si legge su ilsecoloxix.it

delitto cella sentenza primaOmicidio Nada Cella, le difese puntano a far cadere le accuse: “Cecere innocente, Soracco estraneo” - Nel caso dell'omicidio di Nada Cella, le difese di Cecere e Soracco contestano le accuse: nessun movente, prove incerte e scena del crimine compromessa. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Delitto Cella, Soracco: “Spero che la corte metta fine al mio calvario”. Sentenza attesa per il 18 dicembre - Spero che la corte metta, una volta per tutte, la parola fine al mio lungo e immeritato calvario”: ha concluso così le sue ... Si legge su ilsecoloxix.it

Delitto Cella, l'audio di Annalucia Cecere a La Stampa: "Sono innocente, voglio gridarlo a tutti! Affronterò il processo con coraggio" - Era stata la madre di Soracco, inizialmente anche lei imputata per favoreggiamento e poi uscita dal processo nei mesi scorsi, a dare disposizioni alla segretaria dello studio, Nada, di non passare più ... Come scrive lastampa.it

Cerca Video su questo argomento: Delitto Cella Sentenza Prima