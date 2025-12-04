Delia eroCaddeo PierC e rob | chi sono i quattro finalisti di X Factor

(Adnkronos) – Dal cantautorato che affonda le radici nella tradizione siciliana all'energia del pop-punk, passando per la ballad intima e la potenza vocale di stampo internazionale. Sono quattro gli artisti, con identità e percorsi molto diversi, a contendersi il titolo di vincitore di X Factor 2025 nella finale di stasera in diretta da Piazza del . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

