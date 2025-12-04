Del Genio e le percentuali sullo scudetto | Al Milan un 30% da dividere con Roma e Juve

Paolo Del Genio, giornalista di fede napoletana, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sulla lotta scudetto: le parole sul Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Del Genio e le percentuali sullo scudetto: “Al Milan un 30% da dividere con Roma e Juve”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il genio del giorno https://www.blitzquotidiano.it/cronaca/il-genio-del-giorno-il-ladro-che-ruba-un-telefono-ma-lo-restituisce-perche-non-e-un-iphone-3756779/ - facebook.com Vai su Facebook

Da Napoli, Del Genio e le percentuali Scudetto: "40% Inter, 30% Napoli e l'altro 30% tra Milan, Roma e magari anche la Juve" - Paolo Del Genio, giornalista di fede napoletana, si è così espresso su Canale 8 sulle percentuali Scudetto: "40% Inter, 30% Napoli e l'altro 30% lo dividiamo tra Milan, Roma ... Si legge su milannews.it

Griglia Scudetto? Del Genio: "La mia prima favorita non è il Napoli e vi spiego perché" - Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto a Canale 8 a Linea Calcio commentando i pronostici legati alla lotta scudetto: "40% Inter, 30% Napoli e l'altro 30% lo dividiamo tra ... tuttonapoli.net scrive

Corsa Scudetto, Del Genio spiazza: "Il Napoli non è favorito, le mie percentuali" - Paolo Del Genio, giornalista e noto volto televisivo, non esclude di certo il Napoli dalla corsa Scudetto, ovviamente, tuttavia non è convinto che sia la squadra di Antonio Conte la favorita per il ti ... Riporta msn.com