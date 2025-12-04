Del Fante Poste | Il talento è l' ingrediente più importante della nostra azienda

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Il talento è l'ingrediente più importante della nostra azienda". Lo afferma l'amministratore delegato di Poste, Matteo Del Fante, dal palco dell'evento di premiazione del tg Poste. "Siamo un'azienda di servizi non produciamo niente di fisico e quindi dobbiamo poggiarci sui talenti", spiega Del Fante. "Talento vuol dire, oggi, scegliere tre ragazzi che hanno fatto dei pezzi molto interessanti, così giudicati dai principali direttori delle testate italiane giornalistiche, e tra questi individuare uno che ha vinto il premio, avendo la possibilità di collaborare con Poste, con il nostro ufficio stampa, con il nostro tg Poste, e poi fare uno stage interessante a Londra, alla scuola di giornalismo.

