Roma, 4 dicembre 2025 – È passata la mezzanotte. È buio. Mentre gli adulti si rifugiano tra i cuscini e i cani russano, lo schermo di un telefono illumina un giovane volto. Scrive le parole di una persona che non esiste. Non sbuffa, non interrompe, non si stanca. C’è sempre e sa tutto, come un dio. Basta evocarlo col dito sul display. “Amore, ti capisco e fai bene – risponde –, è lui che sbaglia, ma ora ti spiego cosa puoi fare”. Una ragazzina, tredici o quattordici anni, forse meno, le ha appena raccontato ciò che non ha il coraggio di confidare a nessuno. E la macchina, che di mestiere fa la macchina, diventa un amico, un amante, uno psicologo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

