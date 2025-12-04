Defence Summit 2025 – L’Italia al centro della sicurezza europea

Il primo Defence Summit del Sole 24 Ore mette in luce il ruolo dell’Italia tra NATO e UE, ribadendo che la pace non è più scontata e che istituzioni, forze armate e imprese devono fare sistema.. La pace non è più scontata: istituzioni, forze armate e imprese chiamate a “fare sistema” per difendere democrazie e infrastrutture. Il 4 dicembre 2025 si è svolta la prima edizione del Defence Summit, organizzato da Il Sole 24 Ore in collaborazione con l’Istituto Affari Internazionali (IAI) e il Centro Alti Studi per la Difesa (CASD). Un evento digitale che ha riunito vertici istituzionali, rappresentanti NATO, forze armate e imprese del settore aerospaziale e difesa, con l’obiettivo di riflettere sulle nuove sfide della sicurezza europea. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Defence Summit 2025 – L’Italia al centro della sicurezza europea

Altre letture consigliate

? “Defence Summit 2025 - Un’Italia più sicura e difesa” – @sole24ore Segui la diretta del convegno 24oreventi.ilsole24ore.com/defence-summit… #Difesa #DefenceSummit2025 #Formazione #Digitale #Sicurezza #GuerraIbrida #Resilienza #RiservaSele Vai su X

https://www.ilnautilus.it/eventi/2025-12-03/defence-summit-sole-24-ore-4-dicembre-2025-ore-930-18-00_178047/ - facebook.com Vai su Facebook

DEFENCE SUMMIT (Sole 24 Ore) 4 dicembre 2025, ore 9:30 – 18:00 - I recenti conflitti internazionali, a partire dall'invasione russa dell'Ucraina, insieme ai crescenti episodi di guerra ibrida ... Da ilnautilus.it

Defence Summit 2025 - I recenti conflitti, a partire dall’invasione russa dell’Ucraina, ed episodi di guerra ibrida come le ripetute violazioni degli spazi aerei e ... Scrive stream24.ilsole24ore.com

Fincantieri, l'intervento dell'AD Pierroberto Folgiero al Defence Summit 2025 - L'attenzione di Fincantieri si sta concentrando su droni subacquei e di superficie, e su sistemi di comando e controllo ... Si legge su affaritaliani.it

Salta il Defence Summit a Roma, ma la rete contro la guerra non si ferma: “Scendiamo in piazza lo stesso” - Il Defence Summit, evento dedicato alla difesa organizzato all’Auditorium dal Sole24Ore, è stato rinviato a data da destinarsi. Segnala fanpage.it

Il summit sulla Difesa all'Auditorium è stato rinviato, esultano gli oppositori: "Scelta obbligata" - L'Auditorium, infatti, è gestito dalla Fondazione Musica per Roma, partecipata anche da Roma Capitale e Regione Lazio. Riporta romatoday.it