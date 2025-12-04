Deepsight sbarca in Italia è la prima vera difesa anti-deepfake e deepnude dopo il caso del sito sessista SocialMediaGirls
Una tecnologia capace di smascherare un volto falso in meno di un decimo di secondo. L’Intelligenza artificiale al centro della battaglia globale contro deepfake e frodi digitali. Incode Technologies, azienda statunitense attiva nella sicurezza dell’identità e nella prevenzione delle frodi, ha annunciato il lancio di Deepsight, una rivoluzionaria difesa basata sull’Intelligenza artificiale che rileva e blocca i deepfake. – Notizie.com Con l’aumentare dell’interazione e delle transazioni dei sistemi di Ia in modo autonomo, la capacità di distinguere istantaneamente le persone reali dai falsi è fondamentale. 🔗 Leggi su Notizie.com
