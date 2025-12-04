Una tecnologia capace di smascherare un volto falso in meno di un decimo di secondo. L’Intelligenza artificiale al centro della battaglia globale contro deepfake e frodi digitali. Incode Technologies, azienda statunitense attiva nella sicurezza dell’identità e nella prevenzione delle frodi, ha annunciato il lancio di Deepsight, una rivoluzionaria difesa basata sull’Intelligenza artificiale che rileva e blocca i deepfake. – Notizie.com Con l’aumentare dell’interazione e delle transazioni dei sistemi di Ia in modo autonomo, la capacità di distinguere istantaneamente le persone reali dai falsi è fondamentale. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Deepsight sbarca in Italia, è la prima vera difesa anti-deepfake e deepnude dopo il caso del sito sessista SocialMediaGirls