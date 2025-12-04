Decathlon ha aperto a Como | Ogni nuovo negozio è una vittoria

Como accoglie ufficialmente il suo store Decathlon. Dopo l’annuncio dei giorni scorsi, oggi 4 dicembre è stato inaugurato il nuovo punto vendita in via Cecilio 15, che aprirà al pubblico domani, 5 dicembre. Un momento atteso anche dal territorio: il progetto ha portato 67 nuovi posti di lavoro e. 🔗 Leggi su Quicomo.it

