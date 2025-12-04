Debutta in prima nazionale al Biondo Titanic | con Rosario Lisma Filippo Luna Alessio Barone

Palermotoday.it | 4 dic 2025

Rosario Lisma, Filippo Luna e Alessio Barone sono i protagonisti di Titanic, scritto e diretto da Davide Sacco, che debutta in prima nazionale mercoledì 10 dicembre alle 21.00 nella Sala Strehler del Teatro Biondo di Palermo, che lo produce. Le musiche dello spettacolo sono di Davide Cavuti, le. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

