De Zerbi stila la Top 11 della sua carriera | Locatelli è un fedelissimo scelto il capitano della Juve a centrocampo – VIDEO

De Zerbi, allenatore del Marsiglia, ha stilato la Top 11 della sua carriera: Locatelli “fedelissimo”, c’è lui a centrocampo – VIDEO. Nel calcio ci sono legami che resistono al tempo, alle distanze e ai cambi di maglia. Il rapporto tra Roberto De Zerbi e Manuel Locatelli è uno di questi. L’attuale allenatore dell’ Olympique Marsiglia, protagonista di una stagione di alto livello in Ligue 1, è intervenuto ai microfoni di Sportitalia per un gioco che spesso mette in difficoltà i tecnici: stilare la formazione ideale composta dai migliori giocatori allenati in carriera. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sportitalia tv (@sportitaliaofficial) De Zerbi non ha avuto dubbi quando si è trattato di assegnare le chiavi del centrocampo: la maglia da titolare è andata al capitano della Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - De Zerbi stila la Top 11 della sua carriera: Locatelli è un “fedelissimo”, scelto il capitano della Juve a centrocampo – VIDEO

