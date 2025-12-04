De Zerbi spiega perché non torna ad allenare in Serie A | Da giocatore mi ero ripromesso una cosa

La carriera da allenatore di de Zerbi prosegue a gonfie vele al Marsiglia e l'Italia per il momento resta lontana: "Mi sono affacciato a un calcio diverso, metodologie diverse, allenatori diversi e in quegli anni pensavo che era un peccato non essere andato prima all'estero perché cambi mentalità". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

#UominieDonne: #GiadaRizzi spiega come vanno le cose con #MarcelloMessina dopo la crisi Marcello e Giada, che si sono conosciuti nel programma di #MariaDeFilippi, dopo una crisi durata due mesi sono tornati insieme. La donna intervistata da #Opinion - facebook.com Vai su Facebook

De Zerbi spiega perché non torna ad allenare in Serie A: “Da giocatore mi ero ripromesso una cosa” - La carriera da allenatore di de Zerbi prosegue a gonfie vele al Marsiglia e l'Italia per il momento resta lontana: "Mi sono affacciato a un calcio ... Da fanpage.it

De Zerbi spiega la scelta di tener fuori Locatelli e Ferrari: "Va oltre gli interessi lavorativi" - Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha spiegato oggi perché il Sassuolo abbia deciso di tener fuori Locatelli e Ferrari a Sassuolo Channel. Secondo m.tuttomercatoweb.com

De Zerbi cuore bresciano: “Se ho un tatuaggio legato all’Atalanta? A questa domanda rispondo dopo” - Roberto De Zerbi definisce quasi un “derby” la sfida di Champions League tra il suo Marsiglia e l’Atalanta, sottolineando quanto questa gara abbia un sapore speciale per lui. Lo riporta fanpage.it

De Zerbi: “In 11 contro 11 solo il Marsiglia in campo, l’arbitraggio non è stato all’altezza” - Le parole di Roberto De Zerbi in conferenza stampa dopo la sconfitta del Marsiglia contro lo Sporting a Lisbona in Champions League Primo in classifica in Ligue 1, il Marsiglia di Roberto De Zerbi ha ... Lo riporta gianlucadimarzio.com

De Zerbi: "Non mi prostituisco per vincere" - Rinunciare ad un campione come Adrien Rabiot non è facile, soprattutto per un allenatore come Roberto De Zerbi che è chiamato ad un'impresa dalla quale già in tanti sono usciti sconfitti, ovvero ... Si legge su ansa.it

De Zerbi: "Mi aspettavo le scuse di un Rabiot a orecchie basse. L'ha fatto solo oggi. Ma è tardi" - Adesso invece Rabiot è sul mercato ed è difficile che si possa risanare lo strappo: “È venuto a parlarmi solo oggi – ha raccontato De Zerbi - Secondo gazzetta.it