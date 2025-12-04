De Zerbi | Raspadori è un ragazzo testardo vuole imporsi ovunque È stato decisivo negli scudetti vinti dal Napoli
Roberto De Zerbi si è raccontato in una lunga intervista ai microfoni di Sportitalia. L’allenatore bresciano ha avuto modo di parlare anche di Jack Raspadori, uomo chiave degli ultimi 2 scudetti azzurri. Ecco le sue parole. Le parole di De Zerbi. Come hai conquistato Marsiglia? «Sto semplicemente cercando di lavorare nel modo giusto. La concorrenza è molto alta, soprattutto c’è il Paris che quando è in giornata sembra di un altro pianeta. La Ligue 1 è un campionato complicato, ci stiamo difendendo bene. È chiaro che possiamo fare meglio, anche nelle ultime partite avremmo potuto raccogliere qualcosa in più». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
