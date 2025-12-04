De Zerbi ammette | Se l’Inter mi ha contattato in estate? Vi dico che…

Roberto De Zerbi, oggi alla guida dell’ Olympique Marsiglia, è tornato a parlare del suo futuro durante l’ultima puntata di Sportitalia Mercato. L’allenatore bresciano ha ribadito il desiderio, prima o poi, di rientrare nel calcio italiano, ma ha anche chiarito che l’Inter non è mai stata davvero una possibilità nell’ultima estate, nonostante alcune indiscrezioni: “Non c’è stato alcun contatto, zero. Mi piacerebbe tornare in Italia, certo. Il Milan è stata la mia casa calcistica e sarò sempre legato alle persone che mi hanno cresciuto, da Galliani a Braida. Ho una simpatia naturale per quei colori, per una forma di riconoscenza, ma non sento il bisogno di chiudere alcun cerchio: la mia carriera è andata avanti altrove senza rimpianti”. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

