De Monticelli a Francesca Albanese | Hai fatto un lavoro di una grandezza incomparabile Coraggio la verità ti salva
Cara Francesca, C’è una cosa importante che voglio dirti prima di tutto. Tu hai fatto e fai un lavoro di una grandezza incomparabile rispetto a quello che facciamo noi professori, o anche gli intellettuali pubblici, e certamente anche gli attivisti, per buona e giusta che sia la loro causa. Non basta dire “un lavoro diverso”, bisogna dire: un lavoro d’altra responsabilità e d’altra taglia, comparabili solo all’intensità e all’estensione del concetto di umanità. Questa frase ha molti sensi. Il primo è: coraggio Francesca, la verità ti salva. Tu hai finalmente incarnato la voce che dovrebbe essere quella del diritto, e diciamolo pure, proprio del suo nucleo “divino”, più divino ancora per chi non crede più a nessun dio: tradurre nel dettato universale della giustizia il grido dei massacrati e degli oppressi, e con questo dare loro la voce e la rappresentanza che non hanno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il San Martino di Monticelli - facebook.com Vai su Facebook
Bologna, revoca della cittadinanza a Albanese? La sinistra non cambia idea sull'idolo dei ProPal - Le opposizioni vogliono la revoca della cittadinanza onoraria di Bologna a Francesca Albanese, ma in ordine sparso: tre le mozioni presentate in ... Scrive iltempo.it
I tormenti del Pd a Bologna sulla cittadinanza a Francesca Albanese - Il sindaco Matteo Lepore, su pressione della vicesindaca Emily Clancy, aveva conferito la cittadinanza onoraria. Lo riporta ilfoglio.it
Francesca Albanese ha ragione e la ringrazio. I media mainstream sono una vergogna italiana - Solo persone intellettualmente disoneste e in profonda malafede avrebbero potuto distorcere totalmente il senso delle dichiarazioni di Francesca Albanes e a proposito dell’irruzione di alcuni giovani ... Scrive ilfattoquotidiano.it
Francesca Albanese, dopo le sue dichiarazioni ora Bologna pensa alla revoca della cittadinanza onoraria - I riflettori della scena politica tornano a puntarsi su Francesca Albanese e sulla cittadinanza onoraria ricevuta a Bologna lo scorso 6 ottobre. Si legge su msn.com
Albanese spacca il Consiglio. Ma il centrosinistra tiene il punto: "Nessuna revoca della cittadinanza" - Il centrodestra presenta diversi odg, ma la maggioranza non vota l’urgenza congelando i lavori . Secondo msn.com
Firenze, rinviato (ancora) il voto su Francesca Albanese: niente cittadinanza, c'è l'idea di un'iniziativa pubblica a Palazzo Vecchio - La presidente di commissione Collesei: «Non ci sono le condizioni per la cittadinanza onoraria e c'è una presa di posizione forte della sindaca Funaro. Lo riporta corrierefiorentino.corriere.it