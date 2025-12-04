de magistris ieri 75 anni

Gianni De Magistris, 75 anni compiuti ieri, è stato uno dei più forti pallanuotisti di tutti i tempi; estro, furbizia, fantasia e tecnica hanno fatto di lui una leggenda, il “Pelé della pallanuoto”, come fu definito a suo tempo e come viene ricordato tuttora.. Una vita, la sua, trascorsa per lunghissimi anni ai vertici: c’è qualcosa che la rende particolarmente orgoglioso? “Una su tutte: del mio carattere, talvolta spigoloso e critico ma sincero, schietto e coerente. In ogni cosa che ho fatto ho dato tutto, non mi sono mai risparmiato ma non sempre sono stato capito nel modo giusto e questo talvolta mi amareggia perché il non sapermi ‘vendere’ mi ha chiuso molte strade”. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

