De Humana Mensura Linda Karshan al Palazzo della Cancelleria

Romatoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la Tate e il British Museum arriva a Roma, dal 17 dicembre al 19 gennaio al Palazzo della Cancelleria Apostlica, Linda Karshan con De Humana Mensura, un percorso che porta nella capitale l’artista statunitense che ha fatto del disegno una pratica di respiro e movimento, una grammatica. 🔗 Leggi su Romatoday.it

