Ddl consenso informato Valditara | Non è trattando la fluidità di genere che si combatte la violenza Alla scuola primaria si è troppo piccoli per temi complicati
Mercoledì scorso, la Camera dei deputati ha approvato in prima lettura il disegno di legge n. 2423, intitolato "Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico", con 151 voti favorevoli e 113 contrari. Ora il provvedimento passa al Senato per la sua definitiva approvazione. Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, a La Stampa, ha auspicato che "l’iter in Senato sia veloce" perché "ci sono altri temi ugualmente importanti a cui bisogna ora dedicarsi", mentre le opposizioni hanno definito il testo "un passo indietro", come affermato da Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
News recenti che potrebbero piacerti
, : Nel giorno in cui la Camera dà l'ok al ddl sul consenso informato per i corsi sulla sessualità a scuola, a Roma si è svolto il seminario or - facebook.com Vai su Facebook
Con 151 voti a favore, 113 contrari e un solo astenuto, la Camera ha approvato in prima lettura il ddl Valditara sull’educazione sessuo-affettiva e sul consenso informato. Ecco cosa prevede il provvedimento ? tuttoscuola.com/ddl-valditara-… Vai su X
Ok al ddl sul consenso informato obbligatorio: Valditara non spiega quali corsi si terranno nelle scuole - La Camera approva il provvedimento che vincola l'educazione sessuale al consenso dei genitori e la esclude da infanzia ed elementari ... Riporta fanpage.it
Consenso informato sull’educazione sessuale, dalla Camera primo via libera al Ddl Valditara - Primo via libera per il Disegno di legge sul consenso informato per le attività legate alla sessualità nelle scuole. Come scrive tecnicadellascuola.it
Primo sì al ddl sull'educazione sessuale, ira dell'opposizione - L'Aula della Camera ha approvato in prima lettura il ddl Valditara con 151 voti a favore e 113 contrari e 1 astenuto. Come scrive ansa.it
Scuola, DDl Consenso informato, Valditara: "Regolamentazione innovativa. Garantisce serietà scientifica" - "È stato approvato alla Camera un testo che, nel combinato disposto con le nuove Indicazioni nazionali e quindi con le nuove Linee guida ... Da iltempo.it
Educazione sessuale a scuola, passa il ddl Valditara: servirà il consenso scritto dei genitori - Approvato il decreto Valditara sull’educazione sessuale a scuola: nuove regole su consenso informato, limiti agli esperti esterni e polemiche politiche. tag24.it scrive
Educazione sessuo-affettiva a scuola solo se i genitori sono d’accordo, la Camera approva il ddl Valditara - La Camera approva il ddl Valditara: per l'educazione sessuo- Come scrive ilfattoquotidiano.it