Ddl consenso informato Valditara | Non è trattando la fluidità di genere che si combatte la violenza Alla scuola primaria si è troppo piccoli per temi complicati

Mercoledì scorso, la Camera dei deputati ha approvato in prima lettura il disegno di legge n. 2423, intitolato "Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico", con 151 voti favorevoli e 113 contrari. Ora il provvedimento passa al Senato per la sua definitiva approvazione. Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, a La Stampa, ha auspicato che "l’iter in Senato sia veloce" perché "ci sono altri temi ugualmente importanti a cui bisogna ora dedicarsi", mentre le opposizioni hanno definito il testo "un passo indietro", come affermato da Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it