La vittoria nella Davis, terza consecutiva e la scomparsa dell’uomo che, prima come giocatore e poi come capitano non giocatore ha rappresentato un simbolo della più antica manifestazione al mondo, Nicola Pietrangeli (detentore di un record pressoché imbattibile, 164 incontri disputati nella Coppa) sono un’occasione per rinfrescare la memoria sul passaggio, nella nostra regione, della celebre Insalatiera, una presenza non banale anche se i trionfi dell’Italia sono avvenuti altrove, a Santiago nel 1976, a Malaga nel 2023 e 2024 e a Bologna quest’anno. Però nel 1972 la giovane Italia di un Pietrangeli da poco capitano, vide il suo debutto proprio nelle Marche, a San Benedetto del Tronto, per i quarti della zona europea della Davis: avversario l’Olanda, sconfitta 4-1 grazie alle vittorie di Bertolucci (su Hemmes, 6-0 6-4 2-6 6-3) e Panatta, prima su Hordijk (10-8 6-2 6-3) e poi in doppio proprio assieme a Pietrangeli: coppia davvero speciale tra i due miti del tennis azzurro, allora rispettivamente poco più che ventenne e quasi quarantenne, che ebbero la meglio su Hemmes ed Hordijk per 3-6 6-1 6-4 6-2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Davis molto marchigiana. Sfide passate alla storia