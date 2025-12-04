Davide Cassani | Vedere Pogacar vincere sempre nel ciclismo annoia? Voi vi annoiate a vedere Sinner?

L'ex CT azzurro Davide Cassani ha difeso da facili critiche Tadej Pogacar e la sua capacità di monopolizzare l'attenzione del ciclismo su di sé: "Sarà su questo standard per un altro paio di stagioni e sarà un problema per gli altri". Ma non è certo un problema, anzi: "Uno come Tadej fa capire a che punto può arrivare un atleta". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Giro 2026, Davide Cassani risponde al quesito: Vingegaard o Evenepoel? E ci spiega che... #Ciclismo #Giro2026 #GiroditaliaPro https://www.tuttobiciweb.it/article/1764802108

Giro 2026, Davide Cassani risponde al quesito: Vingegaard o Evenepoel? E ci spiega che... #Ciclismo #Giro2026 #GiroditaliaPro tuttobiciweb.it/article/176480…

CASSANI. «SE FOSSI IN VINGEGAARD PUNTEREI ALL'ACCOPPIATA GIRO E TOUR» - Sabato 20 dicembre Officina Battaglin apre le porte della sua sede di Marostica per un Open Day riservato agli appassionati di ciclismo. Si legge su tuttobiciweb.it

Cassani: 'Tiberi da podio, lo scorso anno è stato l'unico a scattare in faccia a Pogacar' - Il Giro d'Italia è iniziato con qualche buon piazzamento, ma senza nè vittorie nè podi per il ciclismo azzurro. Come scrive it.blastingnews.com

Cassani sul Giro d'Italia: «Senza Pogacar tutto più emozionante, in tre si giocano la vittoria» - L’uomo dei due mondi, Davide Cassani, ex commissario tecnico, oggi il talent più affilato della Rai sul ciclismo, prevede un favorito al trono, ... corriere.it scrive

Davide Cassani: “Kigali mi ricorda Duitama ’95. Ciccone può inserirsi tra Pogacar e Evenepoel” - «Per me» dice Davide Cassani, «è il giorno più bello dell’anno, un Natale anticipato». Secondo repubblica.it

Tadej Pogacar: “Ho potuto vedere l’impatto che hanno avuto due Grandi Giri sul mio corpo” - Tadej Pogacar ha già detto no da tempo al Giro d'Italia 2025, ma non alla Corsa Rosa perché in futuro resta uno dei suoi principali obiettivi cui puntare. Lo riporta fanpage.it