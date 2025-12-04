L’ex superstar della WWE e procuratore legale laureato ad Harvard David Otunga ha pubblicato un nuovo video sul suo canale YouTube ufficiale in cui racconta senza filtri e in modo molto personale il suo rapporto tumultuoso con John Cena, dai main event che hanno realizzato il suo sogno al “giorno peggiore” della sua carriera nella WWE. L’episodio completo è disponibile in esclusiva per i membri del canale al link sotto e la versione pubblica del video sarà disponibile da venerdì. Nel video, intitolato “ What John Cena Was REALLY Like ” ( Com’era VERAMENTE John Cena ), Otunga ripercorre con gli spettatori tutta la cronologia delle sue esperienze con Cena, a partire dal loro primo incontro nel 2009, passando per il periodo in cui hanno fatto squadra, la vittoria del WWE Tag Team Championship e il famigerato incidente di Parigi che, secondo Otunga, ha cambiato il modo in cui vedeva sia Cena che la compagnia. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - David Otunga: “Ecco cosa è successo con Cena. Mi ci sono voluti 15 anni per raccontare questa storia”