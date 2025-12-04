david morales e leroy burgess creano una hit soulful che unisce leggende della house music

nuova collaborazione tra david morales e leroy burgess: un ritorno alle radici della house music. Il panorama della musica dance continua ad evolversi, ma alcune collaborazioni conservano un sapore classico e autentico. Tra queste, la partnership tra david morales e leroy burgess emerge come un esempio di sintonia musicale e rispetto per le origini del genere house. Recentemente, i due artisti hanno presentato un nuovo singolo, “ Come On ”, pubblicato sulla etichetta di Morales, Diridim. Il brano si distingue per la sua capacità di rievocare le atmosfere del passato senza rinunciare alla freschezza e all’innovazione contemporanea. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

