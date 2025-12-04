David Juve parla Chiellini | Ecco cosa ha patito finora Infortunio Valhovic pesante ma ci auguriamo che Jonathan…

David Juve, parla Chiellini: «Ecco cosa ha patito finora. Infortunio Valhovic pesante, ma ci auguriamo che Jonathan adesso.». Le parole del dirigente. In occasione della serata di Gala del Club Urbe Bianconera, Giorgio Chiellini ha parlato anche dei primi mesi alla Juventus di Jonathan David. DAVID E JUVE UDINESE – « Bellissimo il gol di David, peccato l’abbiano annullato. Ma era fuorigioco! – ride -. Un po’ in ritardo ma abbiamo saputo che era fuorigioco. Sapete, è molto di?cile per quelli che vengono alla Juventus dall’Italia e ancora più di?cile per quelli che vengono a giocare da fuori. Sono pochissimi i giocatori che sono riusciti ad adattarsi in brevissimo tempo e a fare la di? erenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - David Juve, parla Chiellini: «Ecco cosa ha patito finora. Infortunio Valhovic pesante, ma ci auguriamo che Jonathan…»

