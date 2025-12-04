Dario Vitale non è più il direttore creativo di Versace Non è ancora noto il nome del successore

Aveva preso il posto di Donatella solo a marzo, la separazione arriva dopo il completamento dell'acquisizione del brand da parte di Prada.

