Dario Vitale lascia Versace non è più direttore creativo

Roma, 4 dicembre 2025 – A pochi mesi dal suo ingresso nella maison e a due giorni dalla conclusione dell'acquisizione del marchio da parte del Gruppo Prada, Dario Vitale lascia l'incarico di direttore creativo di Versace. Lo rendono noto fonti all'interno dell'azienda. Vitale, arrivato da Miu Miu nell'aprile 2025 per succedere a Donatella Versace. La maison fondata da Gianni Versace, appena acquisita dalla rivale milanese Prada, e Dario Vitale "hanno concordato di comune accordo di separarsi a partire dal 12 dicembre 2025", ha dichiarato Versace in una nota. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dario Vitale lascia Versace, non è più direttore creativo

