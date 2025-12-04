Dario Vitale lascia Versace l’addio lampo del direttore creativo arrivato al posto di Donatella | cosa succede ora

Non c’è pace per la casa di moda Versace, che vede già andare via il direttore creativo Dario Vitale, nominato appena pochi mesi fa. L’annuncio è arrivato a due giorni dalla conclusione dell’ acquisizione del marchio da parte del Gruppo Prada. «Versace e il suo Chief Creative Officer, Dario Vitale, hanno deciso di comune accordo di interrompere la loro collaborazione a partire dal 12 dicembre 2025», si legge nella nota ufficiale del brand. Vitale aveva preso il posto di Donatella Versace, che nel frattempo aveva assunto il ruolo di Chief Brand Ambassador del marchio. La maison ringrazia «sinceramente Dario per il suo straordinario contributo allo sviluppo della strategia creativa del brand durante questo periodo di transizione» e gli augura «il meglio per i suoi futuri progetti». 🔗 Leggi su Open.online