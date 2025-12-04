Dario Vitale lascia Versace | l’addio arriva a pochi giorni dall' acquisizione di Prada
A meno di un anno dalla sua nomina, la collaborazione tra Dario Vitale e Versace si conclude bruscamente. Il designer campano, scelto lo scorso marzo come nuovo direttore creativo della maison e operativo dal primo aprile, lascia il suo incarico a soli otto mesi dall’arrivo e dopo aver firmato una sola collezione. A diffondere la notizia è stato Women’s Wear Daily, confermato poi dall’azienda, anche se al momento non è stata rilasciata alcuna dichiarazione ufficiale più dettagliata. La tempistica non passa inosservata: l’uscita di Vitale arriva infatti appena due giorni dopo la chiusura definitiva dell’acquisizione di Versace da parte del gruppo Prada, operazione annunciata in primavera e perfezionata il 2 dicembre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
