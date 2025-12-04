Dario Vitale lascia Versace dopo solo otto mesi

Dopo appena otto mesi come direttore creativo, il designer Dario Vitale lascia la casa della Medusa. Come spiegato da Versace, la separazione è avvenuta di comune accordo e sarà effettiva a partire dal prossimo 12 dicembre. Nel frattempo, il team stilistico continuerà a operare sotto la guida di Emmanuel Gintzburger. Il Ceo di Versace resterà al timone mentre la nuova direzione creativa sarà “annunciata a tempo debito”. Dario Vitale dice addio a Versace (dopo soli otto mesi). “Desideriamo ringraziare sinceramente Dario per il suo straordinario contributo allo sviluppo della strategia creativa del marchio durante questo periodo di transizione e gli auguriamo il meglio per i suoi impegni futuri”, commenta la società. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Dario Vitale lascia Versace dopo solo otto mesi

